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Не передбачає альтернативи: Подоляк назвав єдину умову завершення війни

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Київ, Неділя 18 грудня 2022 15:39
Не передбачає альтернативи: Подоляк назвав єдину умову завершення війни Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Війна між Україною та Росією не передбачає жодної альтернативи, окрім перемоги однієї зі сторін. Київ не йтиме на компроміси з російськими вбивцями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Подібний тип війни передбачає лише перемогу однієї зі сторін. Компромісів та нових "Мінськів" на користь російських убивць не буде. Росія має програти, забратися з України, заплатити за рахунками. Тільки так можна повернути світу безпеку, стабільність та передбачуваність", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також нещодавно розкритикував заклики до переговорів між Україною та Росією.

Тим часом президент Володимир Зеленський назвав умови за яких Україна погодиться на діалог з Кремлем.

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