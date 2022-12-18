Не предполагает альтернативы: Подоляк назвал единственное условие завершения войны

Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон. Киев не пойдет на компромиссы с российскими убийцами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Подобный тип войны предполагает только победу одной из сторон. Компромиссов и новых "Минских" в пользу российских убийц не будет. Россия должна проиграть, забраться из Украины, заплатить по счетам. Только так можно вернуть миру безопасность, стабильность и предсказуемость", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также недавно раскритиковал призывы к переговорам между Украиной и Россией.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина согласится на диалог с Кремлем.

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