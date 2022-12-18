ua ru
Вс, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не предполагает альтернативы: Подоляк назвал единственное условие завершения войны

Новина українською →
Воскресенье 18 декабря 2022 15:39
Не предполагает альтернативы: Подоляк назвал единственное условие завершения войны Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон. Киев не пойдет на компромиссы с российскими убийцами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Подобный тип войны предполагает только победу одной из сторон. Компромиссов и новых "Минских" в пользу российских убийц не будет. Россия должна проиграть, забраться из Украины, заплатить по счетам. Только так можно вернуть миру безопасность, стабильность и предсказуемость", - заявил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также недавно раскритиковал призывы к переговорам между Украиной и Россией.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых Украина согласится на диалог с Кремлем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Офис президента
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах