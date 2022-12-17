Зброя вітається. Подоляк розкритикував заклики до переговорів з Росією

Російська Федерація не готова до переговорів, у зв'язку з чим Україна повинна отримати більше допомоги від союзників, аби завершити війну перемогою.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Не відволікайтеся на розмови про нереальні плани: з РФ не можна домовитися. Війна має закінчуватися лише її поразкою. Тому, перефразовуючи Хемінгуея: "Зброя вітається". У необхідних пропорціях артилерії, бронетехніки, безпілотників і ракет дальнього радіусу дії", - заявив Подоляк.