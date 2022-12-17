Переговори можливі, але не з нацистською Росією: Зеленський назвав умови

Переговори з Росією можливі після визволення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для французького телеканалу LCI .

Він зазначив, що наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін.

"Все, що нас цікавить, - це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою Росією я готовий вести переговори, але не з тією Росією, яка у нас є на цей час з нацистською Росією", - заявив Зеленський.

При цьому він переконаний, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру.

"Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що останнім часом у Кремлі перейшли до відкритого шантажу з переговорів з Україною, там вимагають виконати "вимоги Москви" і нібито терористичні ракетні атаки у мирних містах закінчаться.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Росія може піти на фальшивий світ з Україною для того, щоб підготувати новий напад.

Також ми писали, що за словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, спроби західних країн переконати Київ вести переговори з Москвою після серії великих воєнних перемог українців рівносильні закликам до капітуляції.

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