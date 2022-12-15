Передають дані ППО. На електростанціях встановлять датчики, які бачать ракети та дрони

На електростанціях України встановлять спеціальні камери та датчики, які зможуть виявляти ворожі ракети та безпілотники.
Про це заявив керівник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.
"Особливо працюємо над встановленням спеціальних камер та звукових датчиків, які захищатимуть електростанції, на певній дистанції виявлятимуть об'єкти на кшталт дрону чи ракети і сповіщатимуть про них сили ППО. Йдемо шляхом розвитку, бо за нами столиця, і саме тут місце інноваціям безпеки ", - зазначив Нєбитов.
Він також зазначив, що у зоні ЧАЕС вже встановлено засоби відеоспостереження, яких ще немає в Україні. Завдяки їм правоохоронці бачать та фіксують ситуацію навіть уночі, спостерігаючи усі пересування.
Раніше повідомлялося, що в Україні продовжує зберігатися значний дефіцит електроенергії, а ситуація загалом ускладнюється погодними умовами: снігом, зледенінням та сильними поривами вітру.
Також нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка, обмеження в енергопостачанні знизилися, а майже всі "світло-сірі" зони у графіках були загоєні.
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