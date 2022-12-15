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Передают данные ПВО. На электростанциях установят датчики, которые видят ракеты и дроны

Фото: руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

На электростанциях Украины установят специальные камеры и датчики, которые смогут обнаруживать вражеские ракеты и беспилотники.

Об этом заявил руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВС Украины.

"Отдельно работаем над установкой специальных камер и звуковых датчиков, которые будут защищать электростанции, на определенной дистанции будут обнаруживать объекты вроде дрона или ракеты и извещать о них силы ПВО. Идем по пути развития, потому что за нами столица, и именно здесь место инновациям безопасности", - отметил Небытов.

Он также отметил, что в зоне ЧАЭС уже установлены средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине. Благодаря им правоохранители видят и фиксируют ситуацию даже ночью, наблюдая все передвижения.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает сохраняться значительный дефицит электроэнергии, а ситуация в целом осложняется погодными условиями: снегом, обледенением и сильными порывами ветра.

Также напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко, ограничения в энергоснабжении снизились, а почти все "светло-серые" зоны в графиках были заживлены.

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