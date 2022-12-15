Передають дані ППО. На електростанціях встановлять датчики, які бачать ракети та дрони

"Особливо працюємо над встановленням спеціальних камер та звукових датчиків, які захищатимуть електростанції, на певній дистанції виявлятимуть об'єкти на кшталт дрону чи ракети і сповіщатимуть про них сили ППО. Йдемо шляхом розвитку, бо за нами столиця, і саме тут місце інноваціям безпеки ", - зазначив Нєбитов.

Він також зазначив, що у зоні ЧАЕС вже встановлено засоби відеоспостереження, яких ще немає в Україні. Завдяки їм правоохоронці бачать та фіксують ситуацію навіть уночі, спостерігаючи усі пересування.