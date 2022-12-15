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Передають дані ППО. На електростанціях встановлять датчики, які бачать ракети та дрони

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Київ, Четвер 15 грудня 2022 17:44
Передають дані ППО. На електростанціях встановлять датчики, які бачать ракети та дрони Фото: керівник Нацполіції у Київській області Андрій Небутов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

На електростанціях України встановлять спеціальні камери та датчики, які зможуть виявляти ворожі ракети та безпілотники.

Про це заявив керівник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

"Особливо працюємо над встановленням спеціальних камер та звукових датчиків, які захищатимуть електростанції, на певній дистанції виявлятимуть об'єкти на кшталт дрону чи ракети і сповіщатимуть про них сили ППО. Йдемо шляхом розвитку, бо за нами столиця, і саме тут місце інноваціям безпеки ", - зазначив Нєбитов.

Він також зазначив, що у зоні ЧАЕС вже встановлено засоби відеоспостереження, яких ще немає в Україні. Завдяки їм правоохоронці бачать та фіксують ситуацію навіть уночі, спостерігаючи усі пересування.

Раніше повідомлялося, що в Україні продовжує зберігатися значний дефіцит електроенергії, а ситуація загалом ускладнюється погодними умовами: снігом, зледенінням та сильними поривами вітру.

Також нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка, обмеження в енергопостачанні знизилися, а майже всі "світло-сірі" зони у графіках були загоєні.

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