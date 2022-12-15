Передают данные ПВО. На электростанциях установят датчики, которые видят ракеты и дроны

Об этом заявил руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВС Украины.

"Отдельно работаем над установкой специальных камер и звуковых датчиков, которые будут защищать электростанции, на определенной дистанции будут обнаруживать объекты вроде дрона или ракеты и извещать о них силы ПВО. Идем по пути развития, потому что за нами столица, и именно здесь место инновациям безопасности", - отметил Небытов.

Он также отметил, что в зоне ЧАЭС уже установлены средства видеонаблюдения, которых еще нет в Украине. Благодаря им правоохранители видят и фиксируют ситуацию даже ночью, наблюдая все передвижения.