Передають безкоштовно. У Мінцифри розповіли, скільки Starlink завезли в Україну за час війни

Благодійні фонди, міжнародні організації та держави-партнери завезли в Україну понад 40 тисяч терміналів Starlink. Але насправді їх передають набагато більше, і приблизна кількість терміналів, які завезли і платно, і безкоштовно, складає вже близько 100 тисяч.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Як з’явилися Starlink в Україні та чим вони допомагають фронту ".

Starlink Україні ще з перших днів вторгнення РФ стали безкоштовно передавати міжнародні організації. Вони ж сплачували абонплату – в той час забезпечити це коштами з бюджету було вкрай складно, згадує у розмові з РБК-Україна директор з розвитку мобільного зв’язку Мінцифри Станіслав Прибитько.

"Після втечі росіян з Київщини базові станції операторів в Бучі, Ірпені та Гостомелі відновлювали роботу саме на таких станціях. На початку квітня бачив, як це допомагало операторам ремонтувати оптичну мережу – основний інструмент зв'язку. Станції передавали місцевій владі, на об'єкти критичної інфраструктури. До цього моменту міжнародні організації завезли в Україну вже 40 тисяч терміналів", – розповідає він.

Термінали Starlink від компанії Ілона Маска, Україні передають міжнародні організації, благодійні фонди, держави. Вони допомагають тримати зв'язок там, де окупанти руйнують критичну інфраструктуру.

Від того, що весь світ говорить про Україну і через необхідність відновлення зв'язку на обстріляних окупантами територіях України компанія Ілона Маска тільки виграла, вважає волонтер і айті-фахівець Святослав Потєєнко.

"Адже в нашу країну з моменту вторгнення РФ ввезли за різними підрахунками понад 100 тисяч терміналів Starlink. Це те, що я нарахував судячи з інформації з публічних джерел. Торгувати ними почали і приватні продавці, і рітейл", – каже він.

Окупанти завдавали й зараз продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, в тому числі знищують вишки мобільних операторів. Тому термінали Starlink багато де стали основним інструментом для координації відновлення світла.

"Завдяки ним взаємодіяли пожежники, рятувальники, лікарі. Те саме було й після деокупації Херсона", – додає Станіслав Прибитько з Мінцифри.