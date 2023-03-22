Передают бесплатно. В Минцифры рассказали, сколько Starlink завезли в Украину за время войны

Благотворительные фонды, международные организации и государства-партнеры ввезли в Украину более 40 тысяч терминалов Starlink. Но на самом деле их передают гораздо больше, и примерное количество терминалов, которые завезли и платно, и бесплатно, составляет уже около 100 тысяч.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как появились Starlink в Украине и чем они помогают фронту ".

Starlink Украине еще с первых дней вторжения РФ стали бесплатно передавать международные организации. Они же платили абонплату – в то время обеспечить это деньгами из бюджета было крайне сложно, вспоминает в разговоре с РБК-Украина директор по развитию мобильной связи Минцифры Станислав Прибитько.

"После бегства россиян из Киевщины базовые станции операторов в Буче, Ирпене и Гостомеле возобновляли работу именно на таких станциях. В начале апреля видел, как это помогало операторам ремонтировать оптическую сеть – основной инструмент связи. Станции передавали местным властям, на объекты критической инфраструктуры. К настоящему моменту международные организации ввезли в Украину уже 40 тысяч терминалов", – рассказывает он.

Терминалы Starlink от компании Илона Маска Украине передают международные организации, благотворительные фонды, государства. Они помогают держать связь там, где оккупанты разрушают критическую инфраструктуру.

От того, что весь мир говорит об Украине и из-за необходимости восстановления связи на обстрелянных оккупантами территориях Украины компания Илона Маска только выиграла, считает волонтер и айти-специалист Святослав Потеенко.

"Ведь в нашу страну с момента вторжения РФ ввезли по разным подсчетам более 100 тысяч терминалов Starlink. Это то, что я насчитал судя по информации из публичных источников. Торговать ими начали и частные продавцы, и ритейл", – говорит он.

Оккупанты наносили и сейчас продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Украины, в том числе уничтожают вышки мобильных операторов. Поэтому терминалы Starlink многие стали основным инструментом для координации восстановления света.

"Благодаря им взаимодействовали пожарные, спасатели, врачи. То же самое было и после деоккупации Херсона", – добавляет Станислав Прибитько из Минцифры.