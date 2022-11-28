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Передавав ворогові позиції української ППО. Мешканцю Одеси виписали підозру

Фото: в Одесі СБУ затримала російського агента (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки затримала мешканця Одеси за збирання та надання інформації про позиції української ППО росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, російського агента викрили кіберфахівці СБУ. Як з'ясували правоохоронці, зрадник збирав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України у південному регіоні та Києві.

Зокрема, він намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ.

Отримані відомості мешканець Одеси передавав "зв'язному". Ним виявився завербований ФСБ представник одного із прокремлівських інформагентств, який знаходиться у Білгородській області Росії.

Цю інформацію ворог збирав для підготовки ракетних ударів по українських військових об'єктах.

Під час обшуків у одесита правоохоронці вилучили мобільні телефони, з якими він контактував із російською спецслужбою. Також у його будинку виявили заборонену в Україні комуністичну символіку та пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії Росії.

Фігуранту повідомлено про підозру. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Одесі ворожий агент знімав позиції військових на прихований відеореєстратор. Шпигуна затримали під час спроби передачі розвідданих.

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Служба безпеки УкраїниОдеса