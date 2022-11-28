Передавал врагу позиции украинской ПВО. Жителю Одессы выписали подозрение

Так, российский агент был разоблачен киберспециалистами СБУ. Как выяснили правоохранители, предатель собирал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в южном регионе и Киеве.

В частности, он пытался выявить локации центров управления и системы противовоздушной обороны украинских войск.

Полученные сведения житель Одессы передавал "связному". Им оказался завербованный ФСБ представитель одного из прокремлевских информагентств, который находится в Белгородской области России.

Эту информацию враг собирал для подготовки ракетных ударов по украинским военным объектам.

Во время обысков у одессита правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Также в его доме обнаружили запрещенную в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии России.

Фигуранту сообщено о подозрении. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.