Передавав окупантам дані про позиції ЗСУ у Лисичанську. Агента РФ засудили на 8 років

Чоловік допомагав РФ та передавав дані про українських військових у Лисичанську та Рубіжному (Луганська область). За це його засудили на 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"Затриманим виявився 52-річний місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення вийшов на окупантів і "запропонував" їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від СБУ, серед основних його завдань було виявлення позицій українських військ під час активних бойових дій в районах Лисичанська, Рубіжного та Новодружеська. Необхідну інформацію він передавав окупантам через закриті канали електронного зв’язку. За таку "роботу" йому обіцяли гроші, проте отримати його не встиг, бо був затриманий правоохоронцями.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді та призначив 8 років позбавлення волі.