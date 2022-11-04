Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ в Лисичанске. Агента РФ осудили на 8 лет

Мужчина помогал РФ и передавал данные об украинских военных в Лисичанске и Рубежном (Луганская область). За это его осудили на 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

"Задержанным оказался 52-летний местный житель, который после начала полномасштабного вторжения вышел на оккупантов и "предложил" им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, среди основных его задач было выявление позиций украинских войск во время активных боевых действий в районах Лисичанска, Рубежного и Новодружеска. Необходимую информацию он передавал оккупантам по закрытым каналам электронной связи. За такую "работу" ему обещали деньги, однако получить его не успел, потому что был задержан правоохранителями.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил 8 лет лишения свободы.