Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ в Лисичанске. Агента РФ осудили на 8 лет

Мужчина помогал РФ и передавал данные об украинских военных в Лисичанске и Рубежном (Луганская область). За это его осудили на 8 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
"Задержанным оказался 52-летний местный житель, который после начала полномасштабного вторжения вышел на оккупантов и "предложил" им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, среди основных его задач было выявление позиций украинских войск во время активных боевых действий в районах Лисичанска, Рубежного и Новодружеска. Необходимую информацию он передавал оккупантам по закрытым каналам электронной связи. За такую "работу" ему обещали деньги, однако получить его не успел, потому что был задержан правоохранителями.
Суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил 8 лет лишения свободы.
Напомним, что житель Днепра приговорен к 5 годам за то, что сливал врагу данные об ВСУ.
Также стало известно, что к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили жительницу Николаева, которая по заданию спецслужб РФ добровольно в апреле и мае 2022 года собирала информацию о местах дислокации ВСУ.
Также сообщалось, что правоохранители разоблачили семерых боевиков так называемой "ДНР", принимавших участие в штурме "Азовстали" в Мариуполе. Им объявили подозрение.
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