Передавати раніше немає сенсу. У Повітряних силах розповіли, коли Україна отримає F-16

Україна отримає винищувачі F-16 тільки після закінчення підготовки пілотів та інших авіаційних фахівців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що нещодавно голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна отримає F-16 "у недалекому майбутньому".

При цьому Ігнат зазначив, що "найближчий час" - час, це коли будуть готові пілоти та інші авіаційні спеціалісти.

"Для зльоту одного F-16 працює великий колектив. Як тільки будуть готові льотчики, то можна говорити про конкретику. До закінчення підготовки передавати літаки немає сенсу. Програма підготовки є різною", - сказав він.

Речник Повітряних сил додав, що система навчання у різних державах допоможе прискорити процес навчання та швидше побачити F-16 в українському небі.

Він зауважив, що винищувачі зможуть самі себе захистити, вони будуть частиною протиповітряної оборони нашої країни.

F-16 для України

Союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Зазначимо, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16. А США розпочнуть навчання найближчим часом.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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