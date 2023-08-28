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Передавать раньше нет смысла. В Воздушных силах рассказали, когда Украина получит F-16

Понедельник 28 августа 2023 12:33
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Передавать раньше нет смысла. В Воздушных силах рассказали, когда Украина получит F-16 Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (facebook.com/yuriy ignat)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получит истребители F-16 только по окончании подготовки пилотов и других авиационных специалистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Напомним, что недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина получит F-16 "в скором будущем".

При этом Игнат отметил, что "ближайшее время" - время, когда будут готовы пилоты и другие авиационные специалисты.

"Для взлета одного F-16 работает большой коллектив. Как только будут готовы летчики, то можно говорить о конкретике. До окончания подготовки передавать самолеты нет смысла. Программа подготовки разная", - сказал он.

Спикер Воздушных сил добавил, что система обучения в разных государствах поможет ускорить процесс обучения и быстрее увидеть F-16 в украинском небе.

Он отметил, что истребители смогут сами себя защитить, они будут частью противовоздушной обороны нашей страны.

F-16 для Украины

Союзники Украины создали авиационную коалицию для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Недавно стало известно, что Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

Отметим, что Дания уже начала обучение восьми украинских пилотов на F-16. А США начнут обучение в ближайшее время.

Министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.

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Воздушные силы Украины F-16
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