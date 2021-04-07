Передавали взятки судьям ОАСК: НАБУ задержало двух адвокатов

Как сообщается, решается вопрос о сообщении им о подозрении.

"Двое адвокатов-посредников, которых НАБУ и САП разоблачили "на горячем" при получении неправомерной выгоды для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

По месту выявления взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника.

Также обнаружены большие объемы иностранной налички: более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.