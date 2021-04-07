Передавали хабарі суддям ОАСК: НАБУ затримало двох адвокатів

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів. Правоохоронці заявили, що вони планували передати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Як повідомляється, вирішується питання про повідомлення їм про підозру.
"Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.
За місцем виявлення хабара детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.
Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.
Нагадаємо, вчора НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка.
Раніше повідомлялося про те, що антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади.