RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Передавали хабарі суддям ОАСК: НАБУ затримало двох адвокатів

Автор: Анастасія Рокитна

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох адвокатів. Правоохоронці заявили, що вони планували передати хабар суддям Окружного адміністративного суду Києва.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Як повідомляється, вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

"Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили «на гарячому» при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано в порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

За місцем виявлення хабара детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича.

Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Нагадаємо, вчора НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка.

Раніше повідомлялося про те, що антикорупційні органи завершили розслідування стосовно Вовка та інших суддів ОАСК, яких підозрюють у зловживаннях і спробі захоплення влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАБУ
Читайте також
НАБУ проводить обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Причетний родич Вовка
ВАКС відмовив НАБУ продовжити терміни розслідування справи Писарука і Бахматюка
Прогноз погоди