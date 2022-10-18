UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Передав техніку окупантам. У Харківській області викрили колаборанта

Фото: у Харківській області викрили колаборанта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура викрила прихильника окупантів у Харківській області, який у тимчасовій окупації обіймав посаду псевдокерівника "райавтодору", йому повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці червня чоловік отримав від так званої голови окупаційної адміністрації смт Шевченкову пропозицію стати "керівником" Шевченківського дорожньо-ремонтного пункту Балаклійського райавтодору. У смт Шевченкове він надавав російським військовим техніку товариства.

Правоохоронці викрили чоловіка після деокупації регіону. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.

Раніше на Харківщині виявили чоловіка, який під час окупації села закликав місцевих до підтримки загарбників.

Також нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який добровільно став співробітником "правоохоронних органів" росіян на період окупації Балаклії Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генеральна прокуратура УкраїниВторгнення Росії до УкраїниХарків