Передал технику оккупантам. В Харьковской области разоблачили коллаборанта

Прокуратура разоблачила сторонника оккупантов в Харьковской области, который во временной оккупации занимал должность псевдоруководителя "райавтодора", ему сообщено о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в конце июня мужчина получил от так называемого главы оккупационной администрации пгт Шевченково предложение стать "руководителем" Шевченковского дорожно-ремонтного пункта Балаклейского райавтодора. В пгт Шевченково он предоставлял российским военным технику общества.
Правоохранители разоблачили мужчину после деоккупации региона. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Ранее в Харьковской области обнаружили мужчину, который во время оккупации села призывал местных к поддержке захватчиков.
Также напомним, что правоохранители задержали мужчину, добровольно ставшего сотрудником "правоохранительных органов" россиян на период оккупации Балаклеи Харьковской области.
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