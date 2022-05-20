Вместо переданных Украине Т-72. Чехия в этом году начнет получать танки Leopard, - СМИ

"Поставка должна начаться в этом году и будет включать также 30-дневный запас 120-мм боеприпасов. Оборудование и боеприпасы поступят из запасов промышленности и финансируются Федеративной Республикой Германия. Ответственность за дальнейшее обслуживание возлагается на Чешскую Республику", - пишет издание.

В тексте отмечается, что Чехия намерена значительно поддерживать Украину, а потому уже отправила 20 основных боевых танков Т-72 из собственных запасов.

Теперь, на первом этапе Чехия должна получить 14 боевых танков Leopard 2 A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину на базе Leopard 2 как замену собственных поставок Украине.

Напомним, ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова, заявила, что ее страна намерена поставить Украине советские танки, которые находятся в армии страны. В то же время власть ведет переговоры с Германией о предоставлении Чехии танков Leopard.

Ранее сообщалось, что Германия и Чехия усиливают оборонное сотрудничество для поддержки Украины.

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