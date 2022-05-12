Чехия намерена поставить Украине танки. Взамен просит Германию предоставить новые

Чехия намерена поставить Украине советские танки, которые находятся в армии страны. Взамен Права ведет переговоры с Германии о предоставлении Чехии танков Leopard.

Об этом министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По ее словам, таким образом Прага хочет предоставить Украине как можно больше танков из своих запасов. Черновол заявила, что Чехия может получить от Германии танки Leopard, но, вероятно, не самый современный вариант.

"Я думаю, что мы находимся на правильном, хорошем пути. Это касается приобретения танков Leopard", - заявила министр.

По ее словам, что поставленные Праге танки могут быть "где-то посередине" между старым Leopard 1 и новым Leopard 2.

В танковых частях Чехии имеется 30 модернизированных танков Т-72М4СЗ, а на складах хранится еще несколько десятков танков, не прошедших модернизацию. Чехи также отправили в Украину больше тяжелой техники с армейских складов и частных оружейных компаний, включая артиллерию, боевые машины, зенитное оборудование и реактивные системы залпового огня.