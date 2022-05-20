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Замість переданих Україні Т-72. Чехія в цьому році почне отримувати танки Leopard, - ЗМІ

Фото: Чехія отримає від Німеччини танки Leopard взамін на відправлені радянські Україні (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина вже у цьому році розпочати постачання Чехії першої партії танків Leopard 2 A4. Країна отримає їх на заміну переданим Україні радянських зразків Т-72.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

"Постачання має розпочатися цього року і включатиме також 30-денний запас 120-мм боєприпасів. Обладнання та боєприпаси надійдуть із запасів промисловості та фінансуються Федеративною Республікою Німеччина. Відповідальність за подальше обслуговування покладається на Чеську Республіку", - пише видання.

У тексті зазначається, що Чехія має намір значно підтримувати Україну, а тому вже відправила 20 основних бойових танків Т-72 із власних запасів.

Тепер, на першому етапі Чехія має отримати 14 бойових танків Leopard 2 A4 та броньовану ремонтно-евакуаційну машину на базі Leopard 2 як заміну власних поставок Україні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Чехії Яна Чернохова, заявила, що її країна має намір поставити Україні радянські танки, які знаходяться в армії країни. Натомість влада веде переговори з Німеччиною про надання Чехії танків Leopard.

Раніше повідомлялося, що Німеччина і Чехія посилюють оборонне співробітництво для підтримки України.

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