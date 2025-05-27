Передадуть більше зброї? Чому в ЄС згадали про зняття обмежень з України для ударів по РФ

За його словами, ймовірно, йдеться про системну підготовку до великомасштабних поставок.

"Тепер уже можна чітко зафіксувати, що ніяких обмежень немає", - сказав Безсмертний.

Він додав, що рішення про зброю ухвалюються, а обговорення зводиться до мінімуму: "Треба створити ситуацію, при якій і питання вирішуються, і знають ті, кому належить знати".

На думку експерта, Європа нині бере на себе зобов’язання, які раніше виконували Сполучені Штати у контексті допомоги Україні.

Він також звернув увагу на масштабні навчання НАТО, що проходили на Балтиці та півночі Європи протягом останнього місяця. За його словами, їх результати стали підґрунтям для рішення Сполучених Штатів і Європейського командування про суттєве збільшення військової допомоги.

"Конкретний розбір ситуації під час навчань показав нестачу боєкомплекту і особового складу, а також неготовність адаптувати новітнє озброєння у військах", - сказав він.

При цьому експерт підкреслив, що українська армія стала прикладом для союзників у швидкості освоєння сучасної зброї.

Щодо застосування озброєння, він наголосив, що деталі будуть оприлюднені лише після підтвердженого використання на полі бою: "Коли і як застосовувати, по яких об’єктах - це справа армії. Вони знають краще".