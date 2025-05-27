Передадут больше оружия? Почему в ЕС вспомнили о снятии ограничений с Украины для ударов по РФ

Европа, в частности Германия, больше не имеет ограничений по поставкам вооружения Украине, включая крылатые ракеты Taurus.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.
По его словам, вероятно, речь идет о системной подготовке к крупномасштабным поставкам.
"Теперь уже можно четко зафиксировать, что никаких ограничений нет", - сказал Бессмертный.
Он добавил, что решения об оружии принимаются, а обсуждение сводится к минимуму: "Надо создать ситуацию, при которой и вопросы решаются, и знают те, кому положено знать".
По мнению эксперта, Европа сейчас берет на себя обязательства, которые ранее выполняли Соединенные Штаты в контексте помощи Украине.
Он также обратил внимание на масштабные учения НАТО, проходившие на Балтике и севере Европы в течение последнего месяца. По его словам, их результаты стали основой для решения Соединенных Штатов и Европейского командования о существенном увеличении военной помощи.
"Конкретный разбор ситуации во время учений показал недостаток боекомплекта и личного состава, а также неготовность адаптировать новейшее вооружение в войсках", - сказал он.
При этом эксперт подчеркнул, что украинская армия стала примером для союзников в скорости освоения современного оружия.
Относительно применения вооружения, он подчеркнул, что детали будут обнародованы только после подтвержденного использования на поле боя: "Когда и как применять, по каким объектам - это дело армии. Они знают лучше".
Ранее западные СМИ сообщали, что администрация бывшего президента США Джо Байдена решила разрешить Украине использовать предоставленное американское оружие для ударов по территории России.
Также Франция и Великобритания разрешили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP и Storm Shadow. Решение было принято вслед за разрешением США.
Вчера же канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не имеет ограничений по ударам по территории России со стороны Германии, Франции, Великобритании и США.
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