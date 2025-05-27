Передадут больше оружия? Почему в ЕС вспомнили о снятии ограничений с Украины для ударов по РФ

По его словам, вероятно, речь идет о системной подготовке к крупномасштабным поставкам.

"Теперь уже можно четко зафиксировать, что никаких ограничений нет", - сказал Бессмертный.

Он добавил, что решения об оружии принимаются, а обсуждение сводится к минимуму: "Надо создать ситуацию, при которой и вопросы решаются, и знают те, кому положено знать".

По мнению эксперта, Европа сейчас берет на себя обязательства, которые ранее выполняли Соединенные Штаты в контексте помощи Украине.

Он также обратил внимание на масштабные учения НАТО, проходившие на Балтике и севере Европы в течение последнего месяца. По его словам, их результаты стали основой для решения Соединенных Штатов и Европейского командования о существенном увеличении военной помощи.

"Конкретный разбор ситуации во время учений показал недостаток боекомплекта и личного состава, а также неготовность адаптировать новейшее вооружение в войсках", - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что украинская армия стала примером для союзников в скорости освоения современного оружия.

Относительно применения вооружения, он подчеркнул, что детали будут обнародованы только после подтвержденного использования на поле боя: "Когда и как применять, по каким объектам - это дело армии. Они знают лучше".