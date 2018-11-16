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За фактом передачі Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату відкрили справу

Новини » Суспільство    16.11.2018 - 12:18
За фактом передачі Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату відкрили справу
Фото: Почаївська лавра (pochaev.org.ua)

Мінкульт вимагає скасувати реєстрацію прав УПЦ МП на Почаївську лавру

Поліція розслідує можливі зловживання при передачі Почаївської лаври в користування Українській православній церкві (УПЦ) Московського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що слідчі поліції Тернопільської області розслідують неправомірні дії держреєстратора, який зловживав повноваженнями при реєстрації права УПЦ Московського патріархату на користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври. У той же час, представник Мінкульту оскаржив в Мін'юсті дії державного реєстратора і вимагає скасувати реєстрацію прав на Почаївську лавру. Крім того, Мінкульт вимагає притягнути реєстратора до відповідальності.

Нагадаємо, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет сподівається, що Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська лаври добровільно приєднаються до автокефальної церкви.

Як раніше повідомляло РБК-Україна Верховний суд розглядатиме три позови від УПЦ МП проти надання томосу Україні.

 

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