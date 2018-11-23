Мін'юст скасував незаконну передачу Почаївської лаври УПЦ МП

Фото: Почаївська лавра (pochaev.org.ua)

Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника

Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мін'юсту.

За словами першого заступника міністра юстиції Олени Сукманової, члени комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надбрамного корпусу) з порушеннями вимог чинного законодавства.

"Комісія Мін’юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права користування на комплекс споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври за релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська Лавра. Відповідний наказ Мін’юсту було підписано сьогодні", - сказала вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет сподівається, що Києво-Печерська, Почаївська та Святогірська лаври добровільно приєднаються до автокефальної церкви.

Нагадаємо, Верховний суд розглядатиме три позови від УПЦ МП проти надання томосу Україні.