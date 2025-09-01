Для передачі заморожених у ЄС активів РФ потрібні й певні кроки з боку України. Шуляк назвала їх

Якщо Україні передадуть кошти від заморожених у ЄС російських активів, держава зможе покрити практично майже половину коштів, необхідних для відновлення. Однак для цього потрібна не лише узгоджена позиція країн-членів Євросоюзу, а й певні зусилля з боку України.

На цьому наголосила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна .

Зокрема, важливо ухвалити якісне законодавство щодо відновлення та вжити кроків з мінімізації корупційних ризиків на всіх етапах відновлення.

"Йдеться про вивчення можливих схем передачі цих активів Україні, але єдиної позиції з приводу цього в ЄС ще немає. У будь-якому випадку це не означає, що кошти конфіскують негайно. Ба більше, вони можуть бути передані Україні лише після завершення війни", - пояснила Шуляк.

Олена Шуляк також зазначила, що отримання цих коштів вимагає певних кроків. По-перше, мінімізацію корупційних ризиків, оскільки вони на сьогодні можуть стати пунктом №1 при реалізації успішного відновлення.

"Останні опитування українців показують, що жорстка боротьба з корупцією під час використання коштів на відбудову - головний принцип і пріоритет повоєнного відновлення для українців. Так вважає переважна більшість громадян", - повідомила Шуляк.

По-друге, акцентувала вона, навіть за наявності антикорупційного курсу, планування та реалізація відбудови буде ускладнена через відсутність комплексного законодавства щодо основних засад відновлення.

Ще в 2024-му році на базі тодішнього Мінвідновлення за великої кількості стейкхолдерів був підготовлений відповідний законопроєкт про основні засади відновлення, який виокремлює 14 ключових принципів державної політики в сфері відбудови.

"Зі свого боку, на базі нашого Комітету ми провели цей документ через масштабні публічні консультації, що дало можливість напрацювати влучні рекомендації, які ми направили до Кабміну. Ще тоді проєкт закону підтримали як міжнародні партнери, так і Офіс Омбудсмана України. Втім, законодавчу ініціативу, яка б могла стати дорожньою картою відновлення країни, ще не ухвалили", - резюмувала Олена Шуляк.