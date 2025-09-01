Для передачи замороженных в ЕС активов РФ нужны и определенные шаги со стороны Украины. Шуляк назвала их
Если Украине передадут средства от замороженных в ЕС российских активов, государство сможет покрыть практически почти половину средств, необходимых для восстановления. Однако для этого нужна не только согласованная позиция стран-членов Евросоюза, но и определенные усилия со стороны Украины.
Об этом заявила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина.
В частности, важно принять качественное законодательство по восстановлению и принять шаги по минимизации коррупционных рисков на всех этапах восстановления.
"Речь идет об изучении возможных схем передачи этих активов Украине, но единой позиции по поводу этого в ЕС еще нет. В любом случае это не означает, что средства конфискуют немедленно. Более того, они могут быть переданы Украине только после завершения войны", - пояснила Шуляк.
Елена Шуляк также отметила, что получение этих средств требует определенных шагов. Во-первых, минимизации коррупционных рисков, поскольку они на сегодня могут стать пунктом №1 при реализации успешного восстановления.
"Последние опросы украинцев показывают, что жесткая борьба с коррупцией при использовании средств на восстановление - главный принцип и приоритет послевоенного восстановления для украинцев. Так считает подавляющее большинство граждан", - сообщила Шуляк.
Во-вторых, акцентировала она, даже при наличии антикоррупционного курса, планирование и реализация восстановления будет затруднена из-за отсутствия комплексного законодательства относительно основных принципов восстановления.
Еще в 2024 году на базе тогдашнего Минвосстановления при большом количестве стейкхолдеров был подготовлен соответствующий законопроект об основных принципах восстановления, который выделяет 14 ключевых принципов государственной политики в сфере восстановления.
"Со своей стороны, на базе нашего Комитета мы провели этот документ через масштабные публичные консультации, что позволило наработать точные рекомендации, которые мы направили в Кабмин. Еще тогда проект закона поддержали как международные партнеры, так и Офис Омбудсмена Украины. Впрочем, законодательную инициативу, которая могла бы стать дорожной картой восстановления страны, еще не приняли", - резюмировала Елена Шуляк.
Замороженные активы РФ в Европе
По предварительной информации, в ЕС рассматривают возможность передачи Украине 210 млрд евро на нужды по восстановлению Украины. В частности, такие варианты рассматривают в Еврокомиссии, поскольку именно столько российских активов заморожено, в частности, в Euroclear в Бельгии.
Передача этих активов Украине может покрыть почти половину стоимости восстановления нашего государства. Так, по состоянию на начало этого года, по оценкам Всемирного банка на нужды восстановления необходимо 524 млрд долларов, то есть 441 млрд евро.