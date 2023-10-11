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Передача Україні F-16 залежатиме від рішення уряду, - прем'єр Бельгії

Фото: прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Передача Україні винищувачів F-16 залежатиме від рішення уряду Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Починаючи з 2025 року Бельгія матиме змогу постачати F-16 в Україну. Вони будуть у вашому розпорядженні, звичайно залежно від рішення уряду, який буде працювати в той час", - сказав Де Кроо.

Тобто, як пояснив прем'єр, Бельгія матиме змогу надати винищувачі F-16 Україні й це станеться лише після рішення уряду.

F-16 для України 

10 жовтня, напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн", міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з бельгійським колегою Людивін Дедондер, під час якого сторони обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів.

Сьогодні міністр оборони Бельгії повідомила, що країна відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у 2025 році. Також Бельгія візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів польотам на F-16, а потім постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Наприкінці серпня Норвегія також зобов'язалася поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

 

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