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Передача Украины F-16 будет зависеть от решения правительства, - премьер Бельгии

Фото: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Передача Украине истребителей F-16 будет зависеть от решения правительства Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Начиная с 2025 года Бельгия сможет поставлять F-16 в Украину. Они будут в вашем распоряжении, конечно в зависимости от решения правительства, которое будет работать в то время", - сказал Де Кроо.

То есть, как пояснил премьер, Бельгия сможет предоставить истребители F-16 Украине и это произойдет только после решения правительства.

F-16 для Украины

10 октября, накануне очередного заседания в формате "Рамштайн", министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с бельгийским коллегой Людивин Дедондер, во время которого стороны обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и тренировки наших пилотов.

Сегодня министр обороны Бельгии сообщила, что страна отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину в 2025 году. Также Бельгия примет участие в обучении пилотов ВСУ.

Напомним, что Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов полетам на F-16, а затем поставке истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять преимуществу России в воздухе.

В конце августа Норвегия также обязалась поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Как ранее заявляли в Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

 

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