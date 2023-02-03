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Передача Україні далекобійних снарядів від США може зайняти 9 місяців, - Bloomberg

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Вашингтон, П'ятниця 03 лютого 2023 09:17
Передача Україні далекобійних снарядів від США може зайняти 9 місяців, - Bloomberg Фото: ЗМІ дізналися, що передача Україні далекобійних снарядів від США може зайняти 9 місяців (SAAB)
Автор: Марія Кучерявець

США лише протягом дев'яти місяців можуть розпочати передачу Україні далекобійних боєприпасів. І це в тому разі, якщо вони все ж стануть частиною нового пакету допомоги Києву від Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією джерел видання, боєприпаси замовлять у компанії Boeing. Як випливає з опису Bloomberg, йдеться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), що самонаводяться з дальністю ураження в 150 км.

"Як і інше озброєння, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом: офіційний представник, що знається в цій сфері сказав, для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як ВПС США укладуть контракт із виробником бомб, компанією Boeing", - пише видання.

Також Bloomberg пише, що спочатку на постачання цих боєприпасів виділять 200 мільйонів доларів.

Зазначено, що GLSDB здатні бити на відстань, що вдвічі перевищує дальність стандартних ракет для HIMARS.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що влада США готується сьогодні оголосити новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти далекобійні ракети.

Додамо, як згодом стало відомо, до списку нової допомоги можуть увійти далекобійні снаряди GLSDB.

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