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Передача Украине систем ПВО NASAMS. В Пентагоне заявили о прогрессе, но не назвали дату

Фото: в Пе6тагоне не назвали дату передачи Украине ПВО NASAMS (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пентагон пока не называет дату передачи Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Но оборонное ведомство заявляет о некотором прогрессе в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника Минобороны США.

По его словам, США находится в процессе закупки системы. Однако он не стал раскрывать точной даты и деталей контракта.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Потому что мы, когда мы в данный момент объявили об инициативе содействия безопасности Украины, о закупках NASAMS, мы продвигаемся вперед в этом", - сказал представитель Пентагона.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от союзников две батареи современной ПВО NASAMS.

Ранее РБК-Украина рассказывало о системах NASAMS, и какие цели они могут поражать.

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