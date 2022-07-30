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Передача Україні систем ППО NASAMS. У Пентагоні заявили про прогрес, але не назвали дату

Фото: у Пе6тагоні не назвали дату передачі Україні ППО NASAMS (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пентагон поки не називає дату передачі Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Але оборонне відомство заявляє про деякий прогрес у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг високопоставленого чиновника Міноборони США.

За його словами, США знаходиться в процесі закупівлі системи. Однак він не став розкривати точної дати і деталей контракту.

"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи. Тому що ми, коли ми в даний момент оголосили про ініціативу сприяння безпеці України, Про закупівлі NASAMS, ми просуваємося вперед в цьому", - сказав представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від союзників дві батареї сучасної ППО NASAMS.

Раніше РБК-Україна розповідало про системи NASAMS, та які цілі вони можуть вражати.

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