Передача Україні систем ППО NASAMS. У Пентагоні заявили про прогрес, але не назвали дату

Пентагон поки не називає дату передачі Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Але оборонне відомство заявляє про деякий прогрес у цьому питанні.

За його словами, США знаходиться в процесі закупівлі системи. Однак він не став розкривати точної дати і деталей контракту.

"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи. Тому що ми, коли ми в даний момент оголосили про ініціативу сприяння безпеці України, Про закупівлі NASAMS, ми просуваємося вперед в цьому", - сказав представник Пентагону.