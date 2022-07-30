Передача Украине систем ПВО NASAMS. В Пентагоне заявили о прогрессе, но не назвали дату
Пентагон пока не называет дату передачи Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Но оборонное ведомство заявляет о некотором прогрессе в этом вопросе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника Минобороны США.
По его словам, США находится в процессе закупки системы. Однако он не стал раскрывать точной даты и деталей контракта.
"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Потому что мы, когда мы в данный момент объявили об инициативе содействия безопасности Украины, о закупках NASAMS, мы продвигаемся вперед в этом", - сказал представитель Пентагона.
Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от союзников две батареи современной ПВО NASAMS.
Ранее РБК-Украина рассказывало о системах NASAMS, и какие цели они могут поражать.
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