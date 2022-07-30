Передача Украине систем ПВО NASAMS. В Пентагоне заявили о прогрессе, но не назвали дату

Пентагон пока не называет дату передачи Украине систем противовоздушной обороны NASAMS. Но оборонное ведомство заявляет о некотором прогрессе в этом вопросе.

По его словам, США находится в процессе закупки системы. Однако он не стал раскрывать точной даты и деталей контракта.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Потому что мы, когда мы в данный момент объявили об инициативе содействия безопасности Украины, о закупках NASAMS, мы продвигаемся вперед в этом", - сказал представитель Пентагона.