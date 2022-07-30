ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Передача Україні систем ППО NASAMS. У Пентагоні заявили про прогрес, але не назвали дату

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 30 липня 2022 13:04
Передача Україні систем ППО NASAMS. У Пентагоні заявили про прогрес, але не назвали дату Фото: у Пе6тагоні не назвали дату передачі Україні ППО NASAMS (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пентагон поки не називає дату передачі Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Але оборонне відомство заявляє про деякий прогрес у цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг високопоставленого чиновника Міноборони США.

За його словами, США знаходиться в процесі закупівлі системи. Однак він не став розкривати точної дати і деталей контракту.

"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи. Тому що ми, коли ми в даний момент оголосили про ініціативу сприяння безпеці України, Про закупівлі NASAMS, ми просуваємося вперед в цьому", - сказав представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від союзників дві батареї сучасної ППО NASAMS.

Раніше РБК-Україна розповідало про системи NASAMS, та які цілі вони можуть вражати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна ПВО Зброя з США Війна в Україні Пентагон
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника