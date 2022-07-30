Передача Україні систем ППО NASAMS. У Пентагоні заявили про прогрес, але не назвали дату
Пентагон поки не називає дату передачі Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. Але оборонне відомство заявляє про деякий прогрес у цьому питанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг високопоставленого чиновника Міноборони США.
За його словами, США знаходиться в процесі закупівлі системи. Однак він не став розкривати точної дати і деталей контракту.
"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи. Тому що ми, коли ми в даний момент оголосили про ініціативу сприяння безпеці України, Про закупівлі NASAMS, ми просуваємося вперед в цьому", - сказав представник Пентагону.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від союзників дві батареї сучасної ППО NASAMS.
Раніше РБК-Україна розповідало про системи NASAMS, та які цілі вони можуть вражати.
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