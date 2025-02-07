Передача Mirage 2000 Україні та заява Келлога про "мирний план": новини за 6 лютого

Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000. Тим часом спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог зробив заяву про "мирний план".

Детальніше про те, що сталося в четвер, 6 лютого, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000

Україна вже отримала від Франції винищувачі Mirage 2000. Перші з них прибули в Україну 6 лютого, заявив глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню.

Він уточнив, що літаки, разом з українськими пілотами на борту, які пройшли багатомісячну підготовку у Франції, допомагатимуть захищати українське небо.

Келлог не представлятиме "мирний план" щодо України в Мюнхені

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог не представлятиме "мирний план" під час Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами спецпредставника, під час візиту на конференцію він лише проведе дискусії з лідерами ЄС щодо повномасштабної війни, оскільки "мирний план" має презентувати саме 47-й глава Білого дому Дональд Трамп.

РФ створила війська БпЛА. До 2030 року хоче залучити до 210 тисяч бійців, - Сирський

Росія створила свої сили безпілотних систем. Окупанти хочуть до 2030 року залучити до нового роду військ до 210 тисяч військовослужбовців, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Британія підтвердила, що скликає "Рамштайн" замість США: коли відбудеться засідання

Велика Британія скликає чергове засідання у форматі "Рамштайн". Контактна група збереться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 12 лютого.

Засідання буде проведено напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО для обговорення пріоритетів для України.

Офіційного плану Трампа щодо припинення війни в Україні ще немає, - Зеленський

Офіційного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України ще немає, заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, у нього вже є бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.

Медиків будуть "розброньовувати" для потреб ЗСУ: що відомо

МОЗ разом із Міноборони та Медичними силами ЗСУ узгоджують механізм розбронювання медиків для потреб армії. Процес відбуватиметься, щоб збалансувати потреби фронту та цивільної медицини.

У МОЗ пояснили, що "розбронювання" медичних працівників відбуватиметься за запитом від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб у тих чи інших фахівцях-медиках.