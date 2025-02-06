РФ створила війська БпЛА. До 2030 року хоче залучити до 210 тисяч бійців, - Сирський

Росія створила свої сили безпілотних систем. Окупанти хочуть до 2030 року залучити до нового роду військ до 210 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком провів традиційну щомісячну нараду щодо безпілотників, де підбили підсумки січня 2025 року. Сирський наголосив на потребі вдосконалити взаємодію підрозділів сил безпілотних систем з частинами, а також заслухав звіти бригад та батальйонів.

Так, у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних дронів різних типів. Загалом за звітний місяць дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні.

Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком - підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад.

Сирському також доповіли про переформування полків у бригади, нарощення безпілотної складової у складі механізованих бригад, а також про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.

Окрему увагу приділили доповіді J2 (розвідки) щодо формування росіянами нового роду сил - військ безпілотних систем.

"Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах", - зазначив головком ЗСУ.