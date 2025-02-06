РФ створила війська БпЛА. До 2030 року хоче залучити до 210 тисяч бійців, - Сирський
Росія створила свої сили безпілотних систем. Окупанти хочуть до 2030 року залучити до нового роду військ до 210 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Головком провів традиційну щомісячну нараду щодо безпілотників, де підбили підсумки січня 2025 року. Сирський наголосив на потребі вдосконалити взаємодію підрозділів сил безпілотних систем з частинами, а також заслухав звіти бригад та батальйонів.
Так, у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних дронів різних типів. Загалом за звітний місяць дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні.
Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком - підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад.
Сирському також доповіли про переформування полків у бригади, нарощення безпілотної складової у складі механізованих бригад, а також про новітні зразки комплексів РЕБ та їх сумісність із БпЛА.
Окрему увагу приділили доповіді J2 (розвідки) щодо формування росіянами нового роду сил - військ безпілотних систем.
"Ми знаємо про задуми противника та його конкретні плани, що передбачають до 2030 року 210 тисяч військовослужбовців військ БпС у 277 військових частинах і підрозділах", - зазначив головком ЗСУ.
Дрони для ЗСУ
За час повномасштабної війни Україна наростила виробництво вітчизняних дронів. Українські компанії виробляють як звичайні коптери, так і розвідувальні та ударні безпілотники.
Так, за час війни в Україні був створений флот морських дронів, який знищує кораблі РФ.
Крім того, в Україні були створені далекобійні дрони, яким захисники атакують об'єкти на території Росії. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, українські дрони можуть долати відстань до 1800 км.
Нещодавно Сили безпілотних систем підтвердили застосування дронів, які здатні нести бомби ФАБ-250 і долати до 2000 км з можливістю повернення.
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