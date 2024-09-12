Передача іранської балістики до РФ пришвидшить зняття заборон бити по Росії, - Подоляк
Іран передав Росії балістичні ракети. Це може пришвидшити рішення партнерів щодо дозволу ЗСУ завдавати ударів в глиб РФ.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, Іран дійсно може заперечувати факт того, що Росія отримала їх балістичні ракети. Аналогічно було з передачею безпілотників по типу "Шахед" та будівництвом заводу з їх виробництва.
"Безумовно будь-яка країна, розуміючи що вона передає країні-агресору той чи інший обсяг зброї - вона порушує безумовно міжнародне право і буде мати наростаючі санкції. Іран це усвідомлює. Тому, безумовно, вони будуть, скажімо, будь-як говорити, спростовувати інформацію", - каже Подоляк.
Він зауважив, що є підтвердження того, що Росія через Каспій отримує балістичні ракети малої дальності - на 120 кілометрів. І безумовно це буде мати суттєві наслідки для Ірану. В першу чергу, мова про санкції від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, які є відчутними для Ірану.
"По-друге, це пришвидшує прийняття рішень про необхідність надання додаткових систем ППО Україні і зняття всіх цих неформальних заборон, які дозволяють бити (по Росії - ред.). Тому що ми ж говоримо знову ж таки про балістику малої дальності. Тобто пускові установки будуть знаходитися безпосередньо по лінії фронту для того, щоб їх ефективно використовувати. Тому масштабування ударів по глибині території РФ - це питання дуже й дуже близького часу. Тому що це розвиток війни", - розповів Подоляк.
Іран передав ракети Росії
Днями стало відомо про те, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії. Однак у Тегерані заперечують цю інформацію.
У Євросоюзі заявили, що вони мають дані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії. США також підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану.
На фоні цих події США ввели додаткові санкції проти Ірану.
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