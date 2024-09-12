ua en ru
Чт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Передача іранської балістики до РФ пришвидшить зняття заборон бити по Росії, - Подоляк

Четвер 12 вересня 2024 18:05
UA EN RU
Передача іранської балістики до РФ пришвидшить зняття заборон бити по Росії, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Іран передав Росії балістичні ракети. Це може пришвидшити рішення партнерів щодо дозволу ЗСУ завдавати ударів в глиб РФ.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Іран дійсно може заперечувати факт того, що Росія отримала їх балістичні ракети. Аналогічно було з передачею безпілотників по типу "Шахед" та будівництвом заводу з їх виробництва.

"Безумовно будь-яка країна, розуміючи що вона передає країні-агресору той чи інший обсяг зброї - вона порушує безумовно міжнародне право і буде мати наростаючі санкції. Іран це усвідомлює. Тому, безумовно, вони будуть, скажімо, будь-як говорити, спростовувати інформацію", - каже Подоляк.

Він зауважив, що є підтвердження того, що Росія через Каспій отримує балістичні ракети малої дальності - на 120 кілометрів. І безумовно це буде мати суттєві наслідки для Ірану. В першу чергу, мова про санкції від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, які є відчутними для Ірану.

"По-друге, це пришвидшує прийняття рішень про необхідність надання додаткових систем ППО Україні і зняття всіх цих неформальних заборон, які дозволяють бити (по Росії - ред.). Тому що ми ж говоримо знову ж таки про балістику малої дальності. Тобто пускові установки будуть знаходитися безпосередньо по лінії фронту для того, щоб їх ефективно використовувати. Тому масштабування ударів по глибині території РФ - це питання дуже й дуже близького часу. Тому що це розвиток війни", - розповів Подоляк.

Іран передав ракети Росії

Днями стало відомо про те, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії. Однак у Тегерані заперечують цю інформацію.

У Євросоюзі заявили, що вони мають дані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії. США також підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану.

На фоні цих події США ввели додаткові санкції проти Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США