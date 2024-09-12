Передача іранської балістики до РФ пришвидшить зняття заборон бити по Росії, - Подоляк

За його словами, Іран дійсно може заперечувати факт того, що Росія отримала їх балістичні ракети. Аналогічно було з передачею безпілотників по типу "Шахед" та будівництвом заводу з їх виробництва.

"Безумовно будь-яка країна, розуміючи що вона передає країні-агресору той чи інший обсяг зброї - вона порушує безумовно міжнародне право і буде мати наростаючі санкції. Іран це усвідомлює. Тому, безумовно, вони будуть, скажімо, будь-як говорити, спростовувати інформацію", - каже Подоляк.

Він зауважив, що є підтвердження того, що Росія через Каспій отримує балістичні ракети малої дальності - на 120 кілометрів. І безумовно це буде мати суттєві наслідки для Ірану. В першу чергу, мова про санкції від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, які є відчутними для Ірану.

"По-друге, це пришвидшує прийняття рішень про необхідність надання додаткових систем ППО Україні і зняття всіх цих неформальних заборон, які дозволяють бити (по Росії - ред.). Тому що ми ж говоримо знову ж таки про балістику малої дальності. Тобто пускові установки будуть знаходитися безпосередньо по лінії фронту для того, щоб їх ефективно використовувати. Тому масштабування ударів по глибині території РФ - це питання дуже й дуже близького часу. Тому що це розвиток війни", - розповів Подоляк.