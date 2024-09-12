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Передача иранской баллистики в РФ ускорит снятие запретов бить по России, - Подоляк

Четверг 12 сентября 2024 18:05
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Передача иранской баллистики в РФ ускорит снятие запретов бить по России, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Иран передал России баллистические ракеты. Это может ускорить решение партнеров по разрешению ВСУ наносить удары в глубь РФ.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Иран действительно может отрицать факт того, что Россия получила баллистические ракеты. Аналогично было с передачей беспилотников по типу "Шахед" и строительством завода по их производству.

"Безусловно любая страна, понимая, что она передает стране-агрессору тот или иной объем оружия - она нарушает безусловно международное право и будет иметь нарастающие санкции. Иран это осознает. Поэтому, безусловно, они будут, скажем, как говорить, опровергать" информацию", - говорит Подоляк.

Он отметил, что есть подтверждение того, что Россия через Каспий получает баллистические ракеты малой дальности – на 120 километров. И, безусловно, это будет иметь существенные последствия для Ирана. В первую очередь, речь идет о санкциях от Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, которые ощутимы для Ирана.

"Во-вторых, это ускоряет принятие решений о необходимости предоставления дополнительных систем ПВО Украине и снятия всех этих неформальных запретов, позволяющих избивать (по России – ред.). Потому что мы же говорим опять же о баллистике малой дальности. То есть пусковые установки будут находиться непосредственно по линии фронта для того, чтобы их эффективно использовать. Поэтому масштабирование ударов по глубине территории РФ – это вопрос очень и очень близкого времени.

Иран передал ракеты России

На днях стало известно, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия. Однако в Тегеране отрицают эту информацию.

В Евросоюзе заявили, что у них есть данные,подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.США также подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана .

На фоне этих событий США ввели дополнительные санкции против Ирана.

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