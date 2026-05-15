Передача файлів на iPhone без бар’єрів: які Android-смартфони отримають AirDrop

Які моделі отримать AirDrop у 2026 році

Після успішного запуску на нових Pixel, технологія починає розповсюджуватися на пристрої інших виробників. До кінця року підтримку AirDrop отримають такі моделі:

Samsung : серії Galaxy S25 та S24, складні смартфони Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6, а також Galaxy Z Trifold.

: серія Oppo Find X8, флагман OnePlus 15, а також Honor Magic V6 та Magic8 Pro.

: серія Oppo Find X8, флагман OnePlus 15, а також Honor Magic V6 та Magic8 Pro. Xiaomi: Google підтвердила розширення підтримки для цього бренду, проте точний список моделей оприлюднять пізніше.

Варто зазначити, що деякі флагмани вже мають цю функцію - це серія Samsung Galaxy S26, Oppo Find X9 та Find N6, а також Vivo X300 Ultra.

Альтернатива з QR-кодами

Для смартфонів, які поки не потрапили до списку підтримки AirDrop, Google запропонувала інше рішення у меню Quick Share - обмін через QR-код.

Механізм роботи: користувач генерує код для обраного файлу, після чого дані тимчасово завантажуються у хмару Google.

Як отримати файл: власник iPhone сканує код і завантажує файл на свій пристрій.

Хоча цей спосіб зручніший за пересилання поштою, він не є прямим обміном між пристроями, оскільки залучає хмарні сервіси. Користувачі вважають, що це може бути важливим аспектом для конфіденційності даних.

Чому це важливо

Впровадження AirDrop на Android фактично стирає одну з найбільших технічних перешкод між двома операційними системами. Це дозволяє користувачам обирати смартфони, орієнтуючись на їхні характеристики, а не на обмеження екосистеми.

Хоча розгортання відбувається поетапно, до кінця 2026 року більшість популярних Android-флагманів зможе обмінюватися файлами з iPhone так само швидко, як і з пристроями своєї марки.