Передача Данії своєї артилерії Україні може надихнути інші країни, - Каллас

Нещодавнє рішення Данії надіслати всі свої боєприпаси в Україну надихне інші країни на подібні рішення.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Вона зазначила, що країни Заходу не можуть марно витрачати час, адже Україна передусім потребує термінової допомоги зі зброєю.

"Я сподіваюся, що недавнє рішення Данії надіслати всі свої боєприпаси в Україну надихне інших. Ми також маємо подивитися, яку допомогу можна отримати на світовому ринку, як це вже зробили чехи", - сказала очільник естонського уряду.

Вона нагадала, що впродовж наступних чотирьох років Естонія буде виділяти на військову підтримку України по 0,25% ВВП країни.

"Довгострокова військова підтримка України Естонією протягом наступних чотирьох років становитиме 0,25% від нашого ВВП. Закликаємо всі інші держави, що підтримують Україну, взяти на себе аналогічне зобов'язання. Я рада, що ця пропозиція знаходить підтримку серед союзників і партнерів", - зазначила Каллас.

Вона також наголосила, що єдність - "найсильніша валюта".

"Разом ми можемо допомогти Україні виграти цю війну. В нас є ресурси, економічна міць і знання. Наші війська сильніші за російські, і ми не повинні боятися своєї власної сили", - додала вона.

Військова допомога України від Данії

Нещодавно Данія вирішила передати Україні всю артилерію, яку має в запасі. Вона також закликала партнерів збільшити постачання зброї Україні.

22 лютого уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн доларів.

Під час зустрічі президента Зеленського з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен було обговорено питання спільного оборонного виробництва. Україна і Данія домовилися про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму.

Тим часом прем'єр Естонії Кая Каллас закликала інші країни передати допомогу Україні зі своїх складів.

А міністр оборони Естонії Мартін Херем заявив, що деякі зміни на фронті в Україні можна буде побачити у другій половині 2024 року.

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