Перед зустріччю з Трампом. Путін переконаний у своїй "перемозі" в Україні, - Bloomberg

Як пише видання, Кремль розраховує використати військові "успіхи" на сході України, щоб домогтися значних поступок у переговорах.

Путін почувається нібито впевнено після літнього наступу, в ході якого російські війська нібито "прорвали" оборону ЗСУ в районі Добропілля Донецької області.

За інформацією , моніторингові групи повідомляли, що окупаційні сили намагаються вийти до траси, яка з’єднує місто з Краматорськом.

Президент України Володимир Зеленський раніше казав, що лише кілька російських диверсійних груп прорвалися через оборону, і запевнив, що українські сили відновлюють контроль над позиціями.

Водночас він визнав складну ситуацію в Донецькій та Запорізькій областях.

За його словами, Росія може перекинути до 30 тис. військових з півночі Сумської області на південний напрямок уже до кінця серпня.

За даними джерел видання, Москва наполягає, щоб Київ вивів війська з Донецької та Луганської областей, а також погодився на фіксацію лінії фронту з залишенням під російським контролем частини Херсонщини та Запоріжжя.

Зеленський заявив, що Україна не відмовиться від жодного квадратного кілометра території: