Перед выборамы Богдан аккредитовался в ЦИК как журналист, - "Схемы"

Глава Офиса президента Андрей Богдан накануне выборов президента получил аккредитацию в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) как журналист телеканала "1+1". Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы"

В ЦИК подтвердили эту информацию, однако материалов "журналиста" на официальном сайте телеканала нет. Народный депутат Александр Ткаченко, который в предвыборный период возглавлял телеканал, не смог вспомнить, чем Богдан занимался на "1+1". Он предположил, что Богдан мог быть корреспондентом - внештатным.

"Именно его фамилия была указана первой в перечне из 15-х журналистов "ТСН" на аккредитацию", - говорится в расследовании.

Отметим, Богдан также ранее трижды занимал государственные должности, не прекращая при этом заниматься адвокатской деятельностью, что является нарушением закона.

Также глава Офиса президента незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия. Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу Офиса президента государственной охраной, которая по закону ему не предоставляется.

Напомним, ранее вице-президент комитета Ассоциации "Украина - ЕС", депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что считает опасным главу Офиса президента Украины Андрея Богдана.