Евродепутат сомневается в окружении Зеленского и считает Богдана опасным

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Евродепутат сомневается, в какой степени президент Зеленский правильно информирован

Вице-президент комитета Ассоциации "Украина - ЕС", депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель считает опасным главу Офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отмечает фон Крамон-Таубадель, пока Богдан является важнейшей фигурой в ОП, другим будет очень трудно.

"Я была довольно наивной. Я думала, что Зеленский - новая фигура, но нет. Сам по себе - да, но не люди, которые за ним стоят. Возможно, некоторые из его компаний, 95 Квартала, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является важнейшей фигурой в его офисе, другим будет очень трудно",- сказала фон Крамон-Таубадель.

Она хотела бы, чтобы Богдан ушел с должности.

"Это, конечно, нереально, но доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него свой порядок дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете, каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать", - сказала евродепутат.

Недавно на пресс-марафоне Зеленский, отвечая на вопрос о том, почему он не увольняет главу ОП Андрея Богдана, заявил, что он является специалистом и не нарушает закон, а ему в команде нужны именно такие люди.

Ранее РБК-Украина сообщало, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке. Однако отказался комментировать данную информацию. Позже тогда еще заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке Богдана.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что в ОП договорились с самого начала написать заявления на увольнение.