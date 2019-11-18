Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия, - Bihus.info

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Номера на автомобиле Богдана совпадали с номерами на авто УГО

Глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BIHUS.info.

По информации журналистов, номера на автомобиле Tesla, которым пользуется глава Офиса президента, совпадают с теми, что были на автомобиле, который ранее привозил сотрудников государственной охраны обслуживать свадьбу сына бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Кроме того, возле Андрея Богдана был замечен охранник Управления государственной охраны (УГО).

"26 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу Офиса президента государственной охраной", - говорится в расследовании.

Однако журналисты отметили, что "в который раз ради прихоти Богдана на закон "просто закрыли глаза" потому что ничего общего с законом расспоряжение на охрану Богдана нет".

Как отмечается, после того, как журналисты попросили Андрея Богдана и Владимира Зеленского прокомментировать использование номеров УГО - на автомобиле главы Офиса президента появился новый номер.

Добавим, что государственная охрана не положена сотрудникам Офиса президента.

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский владеет несколькими квартирами в Киеве и шестью земельными участками под столицей, а также автопарком дорогих иномарок.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Смирнов посещал офис экс-главы Службы безопасности Украины во время президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского.