Богдан совмещал государственные должности с работой адвокатом, - "Схемы"

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан при трех президентах работал на госдолжностях, при этом не прекращая работу адвокатом

Бывший адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, а также глава Офиса президента Андрей Богдан ранее трижды занимал государственные должности, не прекращая при этом заниматься адвокатской деятельностью, что является нарушением закона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

Журналисты отмечают, что сам факт длительного нахождения Богдана на госдолжностях идет в разрез с обещаниями президента Украины Владимира Зеленского привести во власть "новые лица".

Но также немаловажным является то, как глава Офиса президента в тот период относился к украинским законам.

По данным журналистов, Богдан при трех президентах работал правительственным уполномоченным по борьбе с коррупцией, заместителем министра юстиции и помощником судьи, при этом не прекращая работу адвокатом.

LIVE «СХЕМИ» №238 Сьогодні у випуску: «Зе комбінатор»: як Богдан на держслужбі систематично обходив антикорупційне законодавство (Автор: Serhii Andrushko) #Схеми Опубліковано Схеми: корупція в деталях - RFERL Четвер, 21 листопада 2019 р.

Все это, по словам журналистов, строго запрещено законом о государственной службе, а также антикоррупционным законодательством, за имплементацию которого как раз и отвечал Богдан.

На вопрос корреспондента "Схем" президенту, как он оценивает то, что Богдан совмещал должности, Владимир Зеленский ответил: "Значит, что-то было неправильно. Куда смотрела власть? А что тут оценивать? Вы сами знаете, как в Украине люди живут".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия. Как сообщается, 26 июля Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым обеспечил главу Офиса президента государственной охраной, которая по закону ему не предоставляется.