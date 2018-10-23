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Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, - Чапутович

Новости » Политика    23.10.2018 - 16:01
Фото: Павел Климкин и Яцек Чапутович (twitter.com/mfa_ukraine)
Фото: Павел Климкин и Яцек Чапутович (twitter.com/mfa_ukraine)

Польша решила присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу отечественного МИД в Twitter.

Сегодня, 23 октября, в Польше состоялась встреча глав МИД Украины и Польши Павла Климкина и Яцека Чапутовича.

"Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает незаконной аннексии Россией Крыма. Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство")", - заявил Чапутович в ходе совместной пресс-конференции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Климкин 23-24 октября будет находиться в Варшаве, где примет участие в форуме по безопасности.

Добавим, ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения и договариваться с новым руководством Украины.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что договоры с Российской Федерацией (РФ) не стоят бумаги, на которой они написаны.

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