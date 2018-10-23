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Перед виборами РФ буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну, - Клімкін

Новини » Вибори 2019    23.10.2018 - 18:05
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін перебуває з робочим візитом у Польщі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Клімкіна у ході прес-конференції у Варшаві.

За словами Клімкіна, наразі Росія послідовно намагається дестабілізувати ситуацію в Азовському морі, зупиняючи на багато годин судна, які ідуть до українських портів.

"Звичайно перед виборами, президентськими і парламентськими виборами наступного року, РФ буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати Україну", - заявив Клімкін.

 

Наживо: Спільна прес-конференція Міністрів закордонних справ України і Польщі Pavlo Klimkin та Яцека Чапутовича.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 23 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 23-24 жовтня Клімкін візьме участь у Варшавському безпековому форумі.

Додамо, також повідомлялося, що сьогодні Клімкін зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовічем, який заявив, що Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії

"Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, не визнає нелегальної анексії Росією Криму", - заявляв Чапутовіч.

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Новини України Павло Клімкінвыборы
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