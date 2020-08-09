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Перед выборами в Беларусь не пустили 29 украинцев

Беларусь, Минск, Воскресенье 09 августа 2020 23:30
Перед выборами в Беларусь не пустили 29 украинцев
Фото: аэропорт Минск (twitter.com/AirportMinsk)
Автор: Артур Родивилов

Они не могли ответить на вопросы пограничников

В Беларусь 8 августа не пропустили 29 граждан Украины, которые прибыли через Национальный аэропорт "Минск". Они путались в пояснениях.

Об этом сообщил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо, передает государственное агентство "БелТа".

По словам Лаппо, в Национальном аэропорту Минск 8 августа на рейсе из Киева 29 граждан Украины в возрасте 20-30 лет в качестве целей приезда заявили отдых и посещение родственников в Беларуси. Однако при опросе пограничниками большинство граждан этой группы путалось в пояснениях и называло различных вымышленных лиц в качестве принимающей стороны.

"Когда мы их рассредоточили и начали опрашивать, они не знали ни фамилий родственников, ни куда хотят поехать. И давали один телефон", - заявил он.

По его словам, решение об отказе во въезде на территорию Беларуси указанных граждан Украины было принято на основании ст.30 закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Напомним, всего через границу Беларуси за прошедшие сутки по разным причинам не пропустили 177 человек.

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